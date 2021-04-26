Более 70% российского экспорта телекоммуникационной техники приходится на Москву – заммэра Ефимов

Москва в 2020 году поставила за рубеж телекоммуникационное оборудование на сумму около 270 млн долларов, что составляет 73% российского экспорта этой продукции. По итогам прошлого года география поставок московских товаров пополнилась 11 новыми направлениями. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Объем производства коммуникационного оборудования Москвы по итогам 2020 года составил около 614 млн долларов. Всего Москва экспортировала в прошлом году данной продукции на 270 млн долларов. Это 73% в структуре общероссийского экспорта. Покупателями оборудования для связи от московских предприятий стала 91 страна мира», – сказал заместитель мэра.

Он добавил, что в 11 стран Европы, Юго-Восточной Азии и Африки столичное телекоммуникационное оборудование в прошлом году было поставлено впервые. Общая сумма экспорта в эти страны составила более 1 млн долларов.

«В структуру столичного экспорта телекоммуникационной техники входят: аппаратура приема, преобразования и передачи информации (65,1 млн долларов), детали телефонов и коммуникационной аппаратуры (20 млн долларов), базовые станции (3,2 млн долларов), телефоны с беспроводной трубкой и проводные телефоны, на которые приходится 2,7 млн долларов и 1,17 млн долларов соответственно», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ведущими покупателями, на которых пришлось 75% столичного экспорта, стали Азербайджан (85,14 млн долларов), Казахстан (36,31 млн долларов), Грузия (28,50 млн долларов), Китай (27,08 млн долларов) и Беларусь (25,73 млн долларов).

К ключевым направлениям столичного экспорта, куда поставки по итогам 2020 года значительно выросли, относятся: Мексика (3,31 млн долларов, +433,73%), Вьетнам (2,35 млн долларов, +14 367,39%), Республика Корея (0,68 млн долларов, +59,28%), Чили (0,48 млн долларов, +386,27%) и Израиль (0,42 млн долларов, +225,21%).

По результатам отраслевого исследования Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в среднесрочной перспективе московским производителям-экспортерам коммуникационного оборудования следует обратить внимание на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Центральной и Латинской Америки, в частности на Мексику, Чили и Бразилию.

«Эти страны активно участвуют в международной торговле и стараются расширять географию своих поставщиков. Дополнительный спрос на оборудование для связи формируется в этих странах под влиянием роста числа интернет-пользователей. Высокое качество продукции и положительная деловая репутация московских компаний на зарубежных рынках будут ключевыми преимуществами развития экспортного потенциала предприятий в этом направлении», – отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.