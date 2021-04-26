Диетологи перечислили продлевающие молодость продукты

Диетологи из Турции перечислили 10 продуктов, употребление которых продлевает молодость организма. Список приводит издание Milliyet.

На первом месте в рейтинге находятся грецкие орехи, ставшие лидерами данного топа из-за содержания в них кислоты омега-3, которая регулируют уровень холестерина и снижает риск развития болезней сердца. Регулярное включение в рацион этих орехов помогает и работе мозга.

На втором месте находится лосось, содержащий в своём составе также кислоту омeга-3, что способствует сохранению сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума. Далее диетологи рекомендовали употреблять оливковое масло, которое положительно влияет на здоровье кожи и сердца. Также оно помогает контролировать уровень сахара в крови. Черника, которая заняла пятое место рейтинга, положительно влияет на зрение и здоровье костей, благодаря антиоксидантам, а большое количество витаминов, содержащихся в ягоде, защищают кожу от солнечного ультрафиолета.

Диетологи включили в список и шпинат, который замыкает пятерку продуктов молодости. Благодаря большому содержанию витаминов группы В, продукт положительно влияет на нервную систему, работу сердца и сосудов.

Подобными свойствами обладает и зеленый чай, который также предупреждает возникновение болезней сердца и сахарного диабета второго типа.

Далее специалисты порекомендовали добавлять в свой рацион томаты, которые благодаря, входящего в их состав ликопина тоже благотворно влияют на кожу и защищают от сердечных заболеваний. Диетологи также рекомендовали включить в рацион красный сладкий перец, который содержит в своем составе большое количество витамина С и мощные антиоксиданты. Брокколи защитит от повреждения клеток и поддержит работу мозга. На последнее место рейтинга специалисты поставили горький шоколад, который содержит в своём составе флаванолы, способствующие поддержанию молодости и эластичности кровеносных сосудов.

