Эксперт назвал способ купить квартиру со скидкой в 30%

Купить квартиру ниже рыночной стоимости на 30% можно, если недвижимость находится в залоге, рассказал ресурсу «Лента.ру» эксперт по рынку недвижимости Москвы Вадим Зайков. По его оценке, спрос на «банкротные» квартиры, выставленные на торги из-за разорения прежнего владельца, растет.

Уточняется, что только за первый квартал текущего года интерес к арестованным квартирам в Москве вырос на треть по сравнению с аналогичными показателями 2020-го, рассказал специалист. Он отметил, что из-за резкого роста цен на жилье люди все чаще выбирают такой способ решения квартирного вопроса. Свою роль играет и популяризация интернет-площадок по торговле арестованным имуществом

«Конечные покупатели предпочитают приобрести квартиру пусть с некоторыми проблемами, но дешевле рыночной стоимости», - прокомментировал Зайков. Он уточнил, что при этом риски при покупке «банкротного» жилья минимальны, однако «по каждому лоту надо проводить экспертизу, смотреть первичные документы и на самого должника».

Ранее эксперты напомнили, что граждане, которые признаны малоимущими и при этом нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут безвозмездно получить от государства жилье по договору социального найма.

