Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) на уровне ruA со стабильным прогнозом. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала, приемлемыми оценками рентабельности и качества активов, удовлетворительными оценками ликвидной позиции и корпоративного управления», - отмечается в отчете агентства.

Эксперты рейтинга установили стабильный прогноз для банка, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Ранее в апреле МКБ вошел в список лучших банков мира по версии Forbes, заняв второе место в списке из пятнадцати лучших российских банков.