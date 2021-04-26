«Газпром» выиграл аукцион на Восточно-Бованенковский участок на Ямале

«Газпром» выиграл аукцион и получил лицензию на Восточно-Бованенковский участок на полуострове Ямал, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс» и Росгеолфонда. Лицензия СЛХ 02628 НР была выдана корпорации 20 апреля сроком на 25 лет, до 19 апреля 2046 года.

Аукцион на разработку месторождений Восточно-Бованенковского участка состоялся в конце марта текущего года, стартовый платеж составил 296,9 млн рублей, «Газпром» предложил за лот 385,9 млн рублей.

Наряду с газовой корпорацией заявки на аукцион подавали «дочки» «НОВАТЭКа» - ООО «Арктик СПГ 1», ООО «Обский СПГ, а также ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым». Уточняется, что аукцион не предполагал спецусловий.

Общие запасы газа участков месторождения Восточно-Бованенковского и Северо-Бованенковского оцениваются 6,211 млрд кубометров категорий: С1 13,073 млрд кубометров. Ресурсы по категории D1 нефти по подсчетам достигают 5,8 млн т, газа - - 331,1 млрд кубометров, конденсата - 21,7 млн т.

По категории D2: нефти - 23,2 млн т, газа - 36,8 млрд кубометров, конденсата - 9,3 млн т. Общая площадь месторождения составляет 3217 квадратных километров. На участке к данному моменту проведены все необходимые исследования, включая сейсморазведочные работы. На Восточно-Бованенковском участке к настоящему моменту пробурено 10 поисково-разведочных скважин, общая глубина которых составляет 27,633 км.

