Группа НЛМК выставила на продажу несколько уральских заводов

Флагманский актив НЛМК «Новолипецкий металлургический комбинат» выставил на продажу производственные активы на Урале: «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также часть предприятия «НЛМК-Вторчермет», снабжающий предприятия ломом, пишет РБК, ссылаясь на копию презентации группы для инвесторов, подлинность которой изданию подтвердил источник среди потенциальных покупателей. Уточняется, что финансовым консультантом продаж выступает «Альфа-банк».

В НЛМК, в свою очередь, комментируя информацию, рассказали, что компания «на постоянной основе рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса», однако в настоящее время «никаких решений о продаже активов не принято».

На переговорах с потенциальными покупателями продавец выставил активы на продажу за $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах. Другой источник заявил, что цена сделки в настоящее время обсуждается.

В активы НЛМК входят заводы Урала ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ЗАО «Уралвторчермет», ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов», купленные в 2009 году у «Макси-групп» совместно с электрометаллургическим заводом в Калужской области. При этом на продажу выставлены только уральские активы группы, калужское предприятие остается в составе НЛМК, говорится в презентации.

РБК уточняет, что для группы НЛМК уральские заводы не являются ключевыми активами из-за низкой рентабельности предприятий. В этой связи, по мнению главы аналитического департамента BCS Global Markets Кирилла Чуйко, момент для продажи выбран хороший, поскольку уральские заводы НЛМК в начале 2021 года на фоне роста цен на арматуру в мире и в России получили значительную поддержку.

