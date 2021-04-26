На Индию приходится половина новых заражений коронавирусом в мире

25 апреля в Индии был зарегистрирован 354531 новый случай заражения коронавирусом Covid-19, а число летальных исходов достигло 2806. По количеству заражений в мире на долю Индии приходится 48,7%, а по числу смертей – 28,3%. Относительное «благополучие» по отставанию доли летальных исходов от числа заражений объясняется просто – количество смертей намеренно или случайно занижено.

Вторая волна пандемии пришла в страну в марте и стремительно переросла в полномасштабный кризис. Он явно еще явно не достиг критической точки, но тем не менее уже превзошел считавшиеся до этого эталонными кризисы в США и Италии. Произошло это, по крайней мере, так считают специалисты, по причине всеобщей расслабленности более чем миллиардного населения, переставшего соблюдать меры предосторожности.

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Больницы переполнены, катастрофически не хватает ни врачей, ни коек, ни лекарств, ни даже кислорода, который сейчас приходится доставлять по воздуху из других стран. Индийцам в буквальном смысле этого слова не хватает воздуха. Люди умирают десятками прямо в очередях к врачам. В одной из столичных больниц от нехватки кислорода погибли 20 больных.

В стране самая настоящая паника. Миллионы индийцев в страхе перед вирусом боятся выходить из дома. Причем, в чем-то страхи обоснованы, потому что в Индии так же, как, впрочем, и в ряде других стран, выявлен новый «индийский» штамм коронавируса. Не удивительно, что число летальных исходов уже несколько недель держится выше 2000 за сутки, а суммарные потери вплотную приблизились к 200 тысячам. По ним Индия, кроме США, уступает еще и Бразилии, но насколько занижена статистика, никто не знает. По всеобщему мнению специалистов, очень сильно.

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«Полный коллапс статистики,- уверен эпидемиолог из университета Мичигана Брамар Мукержи, который внимательно следит за обстановкой в Индии.- Все варианты компьютерного моделирования говорят об очень сильном занижении число смертей. Мы считаем, что оно занижено в 2-5 раз».

По крайней мере, небо над страной без особого преувеличения можно сказать затянуто дымом. Горят не джунгли. Это дым от погребальных костров, на которых по индуистским обычаям сжигают покойников. Специальные «кремационные» площадки работают круглосуточно, работники валятся с ног от усталости и в один голос утверждают, что такого наплыва покойников не помнят.

В Бхопале, городе, где около сорока лет назад на химическом заводе произошла катастрофа с многочисленными жертвами, говорят, что загруженность кремационных площадок сейчас такая же, как тогда.

Кстати, еще раз о статистике. Городские власти утверждают, что за 13 дней в середине апреля от вируса погиб 41 горожанин. Однако эксперты считают, что если судить по работе площадок для сжигания трупов, количество летальных исходов от коронавируса за эти дни превысило тысячу.

Казалось, еще совсем недавно – в конце прошлого – начале этого годов, что Индия вполне успешно справляется с пандемией. По крайней мере, после снятия объявленного в начале 2020 года карантина всплеска заражений и летальных исходов, как во многих других странах в схожей ситуации, не произошло.

Однако дальше все, увы, пошло по известному сценарию: индийцы расслабились и перестали соблюдать меры социального дистанцирования и предосторожности в ошибочной уверенности, что с вирусом покончено и что пандемия ушла навсегда.

Тут бы самое время прийти на помощь массовой вакцинации. К тому же, все предпосылки для этого имеются, потому что в Индии находятся крупнейшие на планете фабрики по производству вакцин. Тем не менее, лишь менее 10% населения, составляющего 1,4 млрд человек, получили хотя бы одну дозу. Не удивительно, что власти сейчас резко ограничили широко практиковавшийся экспорт вакцин, что, в свою очередь, может привести к кризису в других странах, которые не получат вакцину из Индии.

Медики опасаются, что в резкой вспышке пандемии виноват так называемый «двойной мутант» коронавируса Covid-19, штамм B.1.617, содержащий генетические мутации двух других трудно поддающихся лечению штаммов: одного – «калифорнийского», а второго – похожего на южноафриканский.