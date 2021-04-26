Исследование показало, как работодатели отнеслись к длинным выходным в мае

Пятая часть российский работодателей продолжит трудиться в период с 4 по 7 мая, еще 54% пока не определились, что делать, сообщается в экспресс-исследование Headhunter, которое есть в распоряжении у агентства РИА «Новости».

Ранее президент Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 1 по 10 мая. Власти обосновали свое решение необходимостью стабилизировать эпидемиологическую обстановку в стране.

Согласно исследованию, больше половины (54%) опрошенных работодателей России еще не приняли решение о режиме работы компании в период с 1 по 10 мая: будет ли это посменный график или эти дни для сотрудников станут выходными.Еще по 23% работодателей продолжат работать по ранее сформированному графику или уйдут на длинные майские каникулы.

В экспресс-исследовании, которое проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года приняли участие порядка 200 представителей работодателей.

