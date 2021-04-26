Какие проблемы ожидают владельцев крыш из металлочерепицы

Металлочерепичные крыши используют в разных странах мира. Кровля из металлочерепицы приобрела повышенный спрос из-за удобства в установке и эксплуатации. Но на укладке крыши не заканчивается забота о состоянии кровли и всего здания. Чтобы оно прослужило более полувека, хозяин должен осуществлять надлежащий уход за покрытием.

Основные проблемы металлочерепицы

Пользователи сталкиваются с повреждениями и загрязнениями металлической черепицы:

Выгоранием под воздействием солнечного излучения, потускнение и потемнение оттенка. Эту проблему поможет решить своевременная уборка на крыше с периодическим подкрашиванием; Появление царапин. Они появляются после того, как кровлю почистят или в ходе монтажно-ремонтных мероприятий, перевозки. Для предотвращения ржавления металлочерепицы нужно обработать её специальным антикоррозийным составом и подкрасить подходящей краской. Трещины и расслоения. Действовать следует аналогично. Потребуются уборка, антикоррозийное и красящее средства.

Но важно изначально выбрать качественную материю. Металлочерепица будет долговечна при двух условиях: выборе надёжных производителя, поставщика и правильном уходе. Эти 2 требования соблюдены на https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/, и беспокоиться о целостности кровли не нужно.

Какие элементы конструкции из металлочерепицы нуждаются в особом уходе

Покупатель не должен считать эту материю вечной. Если производитель не сообщает об ограничении срока службы и необходимости ухаживать за кровлей, он сообщает заведомо ошибочную информацию. Металлочерепица требует постоянного внимания. У неё изнашиваются и деформируются:

водоупорная мембрана;

края листов, которые ржавеют - это происходит вследствие нарушения технологического процесса установки.

Если появилась ржавчина, помогут:

механическая обработка краёв подручными средствами;

тщательное качественное прокрашивание.

До установки кровли необходимо подумать о водосточной системе. Ведь водосток замерзает, когда температура опускается ниже нуля градусов Цельсия. Он нуждается в постоянном удалении мусора, который образуется в нём.

Засорившийся водосток обязательно способствует изнашиванию всей конструкции из металлочерепицы. Загрязнение пропитывается водой, которая не стекает вниз, в землю. Поэтому металлочерепица ржавеет, нарушается целостность оцинковки. Потом поражается основной слой алюминия или стали.

Засор водосточной трубы убирают мощным напором обыкновенной воды из шланга. Если запланированные ремонтные мероприятия невозможны из-за сильного ржавления деталей металлочерепицы, проще полностью заменить поражённые элементы. Иногда полностью заменяют старый водосток.

При большой степени повреждения кровли необходимо будет установить новую металлочерепицу. Эту процедуру следует доверить опытному кровельщику.