В США начинается новый этап в освоении космоса

Американское космическое агентство НАСА уже давно сотрудничает с частными компаниями в освоении космоса. Однако сейчас это сотрудничество выходит на качественно новый уровень, который, если коротко, можно назвать «равноправным». В отличие того, что было раньше, когда полный контроль над всем, включая самые незначительные детали, принадлежал чиновникам от космоса.

Статья по теме: SpaceX выиграл тендер на доставку астронавтов на Луну

«Вообще-то это даже партнерством называть неправильно»,- уверен Скотт Хаббард, профессор Стэнфордского университета и председатель комиссии по безопасности лидера частных космических компаний SpaceX, который два десятилетия проработал в НАСА и не понаслышке знаком с этим вопросом.

Сейчас времена изменились. Причем, изменились коренным образом. НАСА готовится вернуться на Луну вместе со SpaceX. Причем, баланс и стоимости, и риска проекта «Артемида», сейчас явно сместился в сторону компании Илона Маска.

Артемида, по мнению специалистов, станет началом нового этапа в освоении космоса, в котором частные компании будут сами раздвигать границы доступной для человечества вселенной и тратить на это миллиарды долларов. По словам Хаббарда, такой свободы рук от НАСА «частники» еще никогда не получали. Сейчас Маск и его люди, а не космические чиновники будут решать, как добраться до Луны. При этом НАСА выбрало в партнеры – причем, это тоже новинка – только одну частную компанию. SpaceX победила в конкурсе в острой борьбе с Dynetics и Blue Origin, компанией Джеффа Безоса.

Статья по теме: Лунный пузырь Трампа

SpaceX не первый раз сотрудничает с космическим агентством США и пока не давал чиновникам поводов жалеть о выборе. Тем не менее, специалисты считают выбор лишь одного партнера рискованным, потому что SpaceX сейчас не имеет конкурента, заставляющего работать с полной выкладкой. К тому же, в случае каких-то проблем запасного плана у НАСА сейчас не будет.

В Агентстве объясняют, что решающую роль в выборе сыграли финансовые соображения. После требования президента Дональда Трампа вернуться на Луну НАСА потребовало у Белого дома помощи в размере 35 млрд долларов и сообщило, что отправится на спутник Земли в компании с частными партнерами.

Стоимость контракта между НАСА и SpaceX оценивается в 2,89 млрд долларов. Стоимость же проекта «Аполлон», действовавшего в шестидесятые годы прошлого века, в сегодняшних ценах оценивается как минимум в 150 миллиардов. Всего же американским налогоплательщикам проект полета на Луну, закрытый в начале 70-х, обошелся приблизительно в 300 млрд долларов.

Естественно, на фоне цифр полувековой давности нынешний контракт, не дотягивающий даже до трех миллиардов, выглядит смешно. Дело здесь в том, что SpaceX вложит в полет на Луну значительные собственные средства.

К тому же, сравнивать финансовые показатели проектов «Аполлон» и «Артемида» не совсем правильно. Во-первых, за полвека было немало технических прорывов, значительно расширивших возможности исследователей космоса и снизивших затраты. Во-вторых, трудно сравнивать нынешний контракт с SpaceX с контрактами прошлого века, когда все принадлежало НАСА.

«Сейчас все по-другому,- объясняет преподаватель права в университете Индианы Скотт Шакелфорд.- Причем, по-другому очень сильно, до такой степени, что можно говорить, что НАСА не покупает корабли и платформы, а сдает космос в аренду. Такой подход делает стоимость проекта «Артемида» вполне приемлемой. Особенно, в сравнении с «Аполлоном». Впрочем, выбор одного подрядчика – SpaceX означает, что все яйца будут находиться в одной корзине».