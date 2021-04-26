Курс доллара: назван фактор ослабления рубля

Прошедшую неделю российская валюта сумела укрепиться в обеих парах. В пятницу, 23 апреля к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составлял 75,01 руб., а курс евро – 90,53 руб.

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Таким образом, за пять рабочих дней «американец» подешевел на 79,00 коп., а «европеец» – на 28 коп. При этом для рубля первоначально всё складывалось не всё гладко. Так, ещё в среду, 21 апреля на фоне непростой геополитической ситуации вокруг нашей страны нацвалюта обвалилась за отметку 77,00 к доллару.

Однако в дальнейшем ситуация резко улучшилась, благодаря заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который 22 апреля объявил о начале отвода войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, – подчеркнул он. – Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны».

Как отметил Шойгу, перед Генштабом, а также командующими войсками военных округов и ВДВ поставлена задача провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

«Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая. Командующие должны не допустить происшествий в пути следования», — заявил глава Минобороны РФ.

Сразу после этого ситуация на валютном рынке кардинально изменилась – снижение градуса геополитической напряжённости положительным образом повлияло на настроение и поведение инвесторов, что позволило рублю завершить неделю в плюсе.

Мнения экспертов по курсу рубля

Об этом в частности, заявил Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». При этом он предположил, что на начавшейся неделе наша валюта продолжит укрепляться. Как пояснил он, поддержку рублю окажут экспортёры, которым предстоит выплачивать налоги.

Кроме того, по его мнению, дальнейшему укреплению нацвалюты будет способствовать рынок ОФЗ. При этом эксперт напомнил, что доходности ОФЗ уже учитывают вероятное повышение ставки до 5,5%-5,75%, а первичные аукционы идут при повышенном спросе, что говорит о возрождении интереса со стороны глобальных игроков к покупке госдолга РФ.

«Учитывая всё это, мы в ближайшие дни ожидаем пару доллар-рубль в коридоре 73,00-75,00. Но это возможно лишь при условии, что внешнеполитический фон по каким-либо причинам вдруг не ухудшиться», – прогнозирует Кочетков.

Аналогичного мнения придерживается Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который считает, что в ближайшие сессии рубль продолжит укрепляться к основным резервным мировым валютам. Главным фактором поддержки сейчас, по его мнению, является снижение геополитической напряжённости.

«Улучшение внешнеполитического фона компенсирует возможное падение котировок на "чёрное золото", где баррель сорта Brent на этой неделе может отступить к 63,00–65,00 долл. В результате рубль в паре с долларов к концу недели будет находиться в пределах 73,00–75,00 руб.», – полагает эксперт.

Однако Зварич отметил, что, несмотря на возвращения аппетита у глобальных инвесторов к риску, нет никаких поводов для выхода рубля вниз из данного коридора.

Прогноз экспертов по курсу валют. Назван фактор ослабления рубля

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» напомнил, что в конце прошлой недели рубль ускорил свой рост после пятничного решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п. – до 5,0% годовых. При этом основным драйвером, который позволил нашей валюте развернуться в обеих парах, стало снижение геополитических рисков.

«На этой неделе мы ожидаем, что поддержку курсу также окажет пик налогового периода. В этой связи мы видим пару доллар-рубль в диапазоне 73,50-76,50, а пару евро-рубль в коридоре 88,00-91,50», – сказал он.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» прогнозирует на начало этой недели курс рубля к доллару в районе 74,0-77,00. Как отметил он, повышение ключевой ставки российским регулятором сразу на 50 б. п. стало положительной новостью для рубля.

Кроме того, локальным фактором поддержки нацвалюты выступает подготовка компаний к налоговым выплатам, основным же негативом для курсовой динамики, по мнению Громадина, остаётся ситуация с коронавирусом.

«В таких странах, как Индии, Японии и некоторых других количество новых заболевших продолжает стремительно расти. Это вызывает скептическое отношение игроков к риску. Поэтому данный фактор может плохо сказаться на дальнейших перспективах всех рисковых активах, в том числе и на перспективах рубля. Если же говорить о ближайших сессиях, то курсовая динамика будет формироваться настроениями на мировых площадках, динамикой цен на "чёрное золото" и геополитическими новостями», – резюмировал эксперт.

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