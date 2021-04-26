Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме

Московский городской суд своим решением приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией, Фонда по защите прав граждан (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также всех «Штабов Навального» до решения по иску, поданному прокуратурой о признании этих организаций экстремистскими, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение адвоката Ивана Павлова. Юрист представляет интересы данных организаций.

«Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга одобрил ходатайство столичной прокуратуры и приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов политика Алексея Навального до решения по иску об экстремизме», - цитирует агентство адвоката.

В свою очередь, глава ФБК Иван Жданов уточнил, что предварительное заседание по делу об экстремизме назначили на 29 апреля. Прокуратура, подавая иск, заявила, что соратники оппозиционера пытаются осуществить в России цветную революцию. В частности, московская прокуратура указала на использование интернета для «пропаганды своей деятельности, обмена информацией и привлечения новых участников», а также на размещение на данных ресурсах «призывов к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях». В настоящее время все материалы иска засекречены из-за содержащейся в них государственной тайны.

