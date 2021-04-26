Цены на нефть снижаются на опасении за спрос

Мировые цены на нефть умеренно опускаются утром 26 апреля на росте сомнений в спросе на сырье из-за продолжающегося роста случаев инфицирования новым коронавирусом, особенно в Азии, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/brent-oil.php

По состоянию на 7.33 московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле теряет 0,34%, до $65,2 за баррель, июньские фьючерсы снизились на 0,39% до $65,85. Котировки WTI с поставками в июне потеряли 0,26%, достигнув отметки $61,98 за баррель.

Давление на котировки продолжает оказывать ситуация с возрастающими случаями заражения коронавирусом в Индии, Японии и Бразилии. В этих странах число заражений растет, что угрожает восстановлению спроса на сырье вследствие карантинных запретов властей.

В среду, 28 апреля, ожидается заседание ОПЕК+, где будет проанализирована ситуация на рынке нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, комментируя предстоящее событие, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.

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