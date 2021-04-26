Риски отключения России от SWIFT

Санкционная спираль против России закручивается все туже. Одним из следующих ее витков вполне может стать отключение нашей финансовой системы, по крайней мере частичное, от глобальной системы сопровождения межбанковских расчетов SWIFT.

Хотя формально SWIFT находится в европейской юрисдикции, решения компании могут приниматься под влиянием главного мирового санкционного жандарма — Соединенных Штатов. Достаточно было лишь угрозы вторичных санкций в отношении SWIFT со стороны американского правительства, чтобы компания подчинилась. Даже несмотря на риск получения штрафов уже со стороны Евросоюза из-за следования американскому, а не европейскому законодательству.

Россия — третий по величине в мире пользователь SWIFT. И это при том, что, скажем, по размеру внешнеторгового оборота мы находимся во второй половине второй десятки. Разрешается этот парадокс просто: значительная часть российских платежей, отображаемых в SWIFT, — это внутристрановые платежи. Что касается сегмента международных платежей, то предпочтение SWIFT связано с тем, что в России очень мало дочерних иностранных банков, с одной стороны, и действует, с совсем небольшими исключениями, запрет на ведение российскими компаниями счетов в иностранных банках — с другой. В результате львиная доля международных расчетов проходит именно посредством корреспондентских счетов российского банка и иностранного банка, а это как раз вотчина SWIFT — у нее нет пока достойных конкурентов по широте охвата.

«Нужно понимать, что подобное решение затрагивало бы расчеты за российское топливо с ЕС. По-прежнему большая группа стран ЕС критически зависит от поставок топлива из России. Треть топлива, импортируемого ЕС, идет из России, — говорит заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. — Такое решение не так просто принять с точки зрения интересов Европы. Реакции реальной экономики на подобное решение непредсказуемы. По оценке, мог бы начаться крупнейший экономический кризис, прежде всего в Восточной Европе, Германии, Австрии, Украине, расходящийся дальше по всему миру».

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