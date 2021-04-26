«Роскосмос» доставил на орбиту 36 британских спутников

Спутники связи британской компании OneWeb успешно доставил на целевую орбиту разгонный блок «Фрегат», рассказал агентству РИА «Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Всего было доставлено на орбиту 36 аппаратов.

«Все спутники штатно отделились», — прокомментировал он.

Ракета-носитель «Союз-2.1» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами на борту стартовала в 01.14 по московскому времени с космодрома Восточный. Отмечается, что запуск ракеты посвятили 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, который изображен на эмблеме миссии.

Первый старт «Союза-2» в текущем году с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был произведен 25 марта. Нынешний старт стал вторым. Еще два пуска намечены на 27 мая и 1 июля, еще четыре кластерных запуска по 34 аппарата OneWeb в каждом состоятся с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года, сообщили агентству в ракетно-космической отрасли.

Соглашение на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру было подписано между компаниями Arianespace и OneWeb в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb сообщила о сокращении числа запланированных запусков с 21 до 19. К настоящему моменту выполнены уже пять из намеченных пусков — два с Байконура, два с Восточного и один с Куру.

В общей сложности на орбиту выведены 146 спутников. После успешного завершения сегодняшней миссии можно будет говорить о 182 аппаратах, выведенных на орбиту. В конце текущего года OneWeb планирует начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи, а к концу 2022 года компания намерена развернуть группировку из 648 спутников, способных обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

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