Румыния выслала российского дипломата

Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе посольства России в Бухаресте, сообщает ТАСС.

«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Румынии и утверждается, что «деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В знак солидарности с Чехией Словакия, Литва, Латвия и Эстония также выслали российских дипломатов.