Турецкая партия предложила признать Крым российским

Генсек турецкой партия «Родина» Озгюр Бурсалы на митинге перед посольством США в Анкаре призвал правительство Турции лишить американские военные базы из страны, признать Крым российским, независимость Абхазии и Северного Кипра, сообщает РИА Новости. Это, по мнению лидера партии, должно стать ответом США на признание геноцида армян в Османской имерии.

«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы «Инджирлик» и «Кюреджик» должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма и Абхазии, а также Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – сказал Озгюром Бурсалы.

23 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи, сообщают «РИА Новости».

24 апреля, Армения отметила 106-ю годовщину трагедии – геноцида армян 1915 года в Османской империи, жертвами которой стали около 1,5 миллионов армян.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

В 2019 году обе палаты Конгресса США приняли резолюции, которые признали генодидом массовые убийства армян в Османской империи.

В 1995 году Государственная дума России приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине – в Западной Армении».