В Минздраве заявили о близости пяти регионов к победе над COVID

По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пять российских регионов близки к победе над эпидемией коронавирусной инфекции. Слова чиновника приводит агентство ТАСС.

«Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», - рассказал Мурашко в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Ранее о росте случаев инфекции в семи регионах РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница уточнила, что при этом в 16 регионах отмечено снижение темпов роста заболеваемости COVID, еще 52 региона находятся в стадии стабилизации. В целом, ситуация в России с точки зрения эпидемиологии остается «достаточно стабильной», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

20 апреля московский градоначальник Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в столице. Он заявил, что необходимо стимулировать москвичей вакцинироваться от коронавируса. В общей сложности обе вакцины в столице уже получили более миллиона жителей, добавил Собянин.