В Москве выделили более 11 га земли для строительства социальных объектов – заммэра Ефимов

Москва с начала 2021 года предоставила 13 земельных участков общей площадью 11,4 га для строительства социальных объектов и сопутствующей инфраструктуры в рамках адресной инвестиционной программы. За счет городского бюджета на этих участках появится 12 различных учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания населения. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Москва ежегодно возводит за счет средств городского бюджета большое количество социальных объектов. Для таких проектов город предоставляет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала 2021 года заключено 13 договоров аренды участков для строительства соцобъектов и дополнительной инфраструктуры. Они выделены для строительства образовательных учреждений, пожарных депо, административных зданий, центра социального обслуживания», – сообщил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что работы включают не только строительство самого здания, но и всей сопутствующей инфраструктуры: перенос и прокладку коммуникаций, создание парковок, подъездных дорог, выполнение благоустройства. В этом случае застройщики получают дополнительные земельные участки.

«Новые объекты, для которых город предоставил в 2021 году землю, появятся в восьми административных округах. Больше всего – четыре – на территории ТиНАО. По два – на севере и юге Москвы, и по одному объекту социальной инфраструктуры – на востоке, юго-востоке, северо-западе и в центре столицы», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В частности, на территории Новой Москвы (ТиНАО) планируется построить пожарное депо, для размещения которого город выделил два участка, а также три образовательных учреждения: школу, блок начальных классов и учебный корпус с детским садом.

Еще одну школу площадью 7,6 тысячи квадратных метров построят в Южном Чертанове (ЮАО), она рассчитана на 550 учеников. В здании разместятся учебные классы, мастерские, столовая, спортивный и зрительный залы. Помимо этого, планируется оборудовать информационный центр, библиотеку и медиатеку.

В Южнопортовом районе в Дубровском проезде (ЮВАО) на месте устаревшего детского садика появится современное дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 200 человек. Общая площадь трехэтажного здания превысит 3 тысячи квадратных метров.