В России за сутки выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 803 случая в 83 регионах, передает оперштаб. В общей сложности с начала распространения эпидемии в РФ зарегистрировано 4 771 372 случая коронавирусной инфекции. Число летальных исходов составило 108 588, успешно перебороли заболевание 4 394 639 россиян. За последние 24 часа скончались 356 пациентов, выписаны из больниц по выздоровлению 6 631 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов с наибольшим распространением коронавируса. В столице выявлено еще 2 687 случаев COVID, 55 человек скончались, 1 125 пациентов выздоровели. На втором месте остается Санкт-Петербург (+706), на третьем Московская область (+609). В пятерке – Ростовская область (+234) и Воронежская область (+168). Наименьший прирост зарегистрирован в Тыве (0,01%), ни одного заболевшего - в Еврейской АО и Чукотском АО.

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