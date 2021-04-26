Великобритания ввела санкции против 14 российских граждан

Пресс-служба МИДа Великобритании сообщила о внесении в санкционный список 14 российских граждан, связанных с «делом Магнитского» и предполагаемым хищением из российского бюджета 230 млн. долларов США, сообщает РБК.

Санкции введены против бывшего заместителя начальника отдела Департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского), бывший следователь МВД Павел Карпов, который вел дело, экс-руководитель инспекции ФНС № 28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов (их британские власти считают одними из участников схемы по возврату НДС из бюджета и выводу средств за рубеж).

Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены.