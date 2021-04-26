ЕС подал в суд на AstraZeneca за нарушение соглашения о поставках вакцин

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за нарушение соглашения о предзаказе на поставку в ЕС вакцины от коронавируса, сообщает Euronews.

Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил о несоблюдении компанией отдельных положений контракта. Чиновник отметил и то, что ее руководство не сумело предоставить Брюсселю «достойную доверия стратегию восстановления поставок».

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сможет обеспечить поставки не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины».