Завершился V Форум «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги»

В фокусе программы этого года – будущее модели эндаументов: устремления сектора, тенденции и условия развития целевых капиталов. В этом году в форуме приняли участие более 30 экспертов, более 430 человек зарегистрировались на сайте форума. Впервые прошел фестиваль EndowFest, в ходе которого организации представляли истории создания и развития целевых капиталов, а также выступления в формате PechaKucha – краткие презентации кейсов, которые дополнили форум.

В завершающий день форума была организована дискуссионная панель «Эндаументы. Больше, чем деньги» с участием генерального директора Фонда Потанина Оксаны Орачевой, директора Музея современного искусства «Гараж» Антона Белова, директора фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», сопредседателя Президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Светланы Маковецкой и члена Общественной палаты РФ, председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директора АНО «Агентство социальной информации» Елены Тополевой-Солдуновой. Модератором дискуссии выступила советник Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления СКОЛКОВО Вероника Мисютина.

«Несмотря на сложности в обществе, пандемию и политические риски, прошлый год позитивно повлиял на восприятие эндаументов, – уверен Антон Белов. – Зачастую именно сложность ситуации часто стимулирует к реализации практических инициатив. В этом смысле эндаумент – это единственный инструмент, который дает уверенность в завтрашнем дне и может обеспечить "жизнь после жизни". Мы стали свидетелями ситуации, которая должна дать качественный толчок в понимании и финансировании целевых капиталов. Надеюсь, в ближайшем будущем мы будем обсуждать не миллионы, а миллиарды и десятки миллиардов рублей в эндаументах российских организаций».

Светлана Маковецкая представила широкий взгляд на тему гуманитарного значения целевого капитала: «Эндаумент начинает приобретать все более важное значение по отношению к будущему. Вместе с юридической и цифровой осведомленностью идеи целевого капитала становятся элементом новой социальной грамотности. Эндаумент играет особую роль в изменении гуманитарной роли человека в России: новое поколение иначе определяет среду, внимательно относится к тому, что наиболее важно и социально оправданно. Смена поколений формирует новый взгляд на будущее, и эндаумент в этом случае – проявление культуры, соразмерное человеку нового формата».

О значении популяризации темы целевого капитала рассказала Елена Тополева-Солдунова: «Заветная идея эндаумента – устойчивость, но она является одновременно и одной из основных проблем. Сегодня горизонт планирования для многих российских НКО составляет 2-3 года – не везде есть компетенции стратегического планирования. Пока этот механизм понятен и доступен не каждой организации, и именно поэтому так важен форум, организованный Фондом Потанина и МШУ СКОЛКОВО. Он позволяет в самых разных формах объяснить необходимость целевого капитала тем, кто пока не видит возможности его применения. Такая доступная и ценная информация необходима, чтобы каждая, даже небольшая некоммерческая организация понимала, как может быть создан и использован эндаумент».

«Если раньше все внимание было направлено на эндаументы университетов, то сейчас мы видим, что целевой капитал перестал быть экзотикой и для других сфер, – говорит Оксана Орачева. – Думаю, примерно через пять лет мы уже не будем говорить об эндаументе отдельно, а будем воспринимать его в рамках целостной стратегии определенной организации из той или иной сферы. Мы перешли к новому этапу в развитии этого инструмента, когда важно говорить не только про объемы средств, но и про результат развития финансов. Изменение дискурса уже заметно: на форуме мы основательно обсуждали социальное воздействие и социально-культурный эффект целевого капитала. К счастью, скептицизм по отношению к модели эндаумента в регионах России идет на спад, судя по возрастающему количеству участников нашего форума из самых разных городов».

Запись дискуссий можно посмотреть по ссылке.