«Академик Черский» приступил к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» 27 апреля приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» оператора Nord stream 2 AG в территориальных водах Дании, сообщает компания-оператор проекта.

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», - отмечается в сообщении Nord stream 2 AG.

Параллельно с «Академиком Черским» работы по укладке трубопровода продолжит и трубоукладочная баржа «Фортуна», включившаяся в процесс ранее. Оператор проекта Nord Stream 2 AG подчеркивает, что все работы ведутся в соответствии с полученными разрешениями на обеих нитках трубопровода.

«По статусу трубоукладки мы ссылаемся на показатели по состоянию на конец марта текущего года. Всего уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода «Северный поток-2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода. Примерно 93 километра предстоит проложить в датских водах и около 28 километров – в немецких», - рассказали «Эксперту. Ру» в пресс - службе Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что «Черский» прибыл к месту работ по укладке газопровода «Северный поток – 2» вечером 31 марта после ходовых и предэксплуатационных испытаний, которые судно проводило у берегов Калининградской области. Почти месяц потребовался на подготовительные работы для начала укладки в территориальных водах Дании Балтийского моря.

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