Акции дня: «Норникель» растет на новостях об обратном выкупе акций

В лидеры торгом по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 27 апреля вышли акции компании «Норильский никель». Бумаги подорожали на +1,44% до 26 826 рублей за акцию.

Во вторник совет директоров «Норникеля» принял решение о проведении обратного выкупа до 5 382 865 акций компании (3,4% от размещенных акций) на общую сумму в размере 2 млрд долларов. Цена выкупа составит 27 780 рублей за одну акцию. Выкуп пройдет с 20 мая 2021 года по 18 июня 2021 года. На этом фоне интерес трейдеров к акциям вырос.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,29% до 3600,6 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,45% до 1512,5 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:58 мск составила 65,31 долларов за баррель (+0,43%). Российская валюта укреплялась – 74,85 рублей за доллар.