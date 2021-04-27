Белоруссия начала производство «Спутник V»

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что 25 марта его страна приступила к серийному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, всем предприятиям дано задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц. С 25 марта начались серийные производства», – сказал Семашко.

С октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник V». В декабре прошлого года им начали прививать медработников, а с середины марта вакцинация стала доступной для педагогов и соцработников.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Панаме, Индии, Непале и Бангладеш.

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