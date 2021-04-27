Более 50 регионов РФ ознакомились с Единым хранилищем данных на платформе АСИ

Единое хранилище данных (ЕХД), созданное Аналитическим центром города Москвы, представили на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) регионам Российской Федерации. Представители более 50 регионов приняли участие в презентации и смогли ознакомиться с потенциалом системы.

«ЕХД представляет собой уникальную базу данных о социально-экономическом положении Москвы и других регионов страны, в которой представлено свыше 10 тысяч показателей из 20 официальных источников. Широкий спектр данных, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи. Платформа уже зарекомендовала себя и востребована среди аналитиков во всех сферах городского хозяйства, руководителей разных уровней, представителей пресс-служб. Система также применяется в образовательных и исследовательских целях», - сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В 2020 году была запущена англоязычная версия ЕХД, которая позволяет зарубежным экспертам и партнерам получать наиболее релевантные статистические данные для использования в работе или при подготовке исследований.

«В системе можно найти информацию о средней заработной плате по категориям работников, объемах внешней торговли, доходах и расходах бюджетов субъектов РФ и многое другое. Использование системы аналитиками в региональных органах власти сократит трудозатраты на поиск статистики, обработку данных, и позволит уделять больше времени их анализу, а также формированию выводов», - подчеркнул заместитель гендиректора Аналитического центра Москвы Илья Залманов.

В 2020 году Единое хранилище данных вошло в ТОП-100 лучших идей конкурса форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Сервис был представлен на конкурсе в направлении «Новая технологическая стратегия».