Диетологи перечислили продукты для борьбы с депрессией

Диетолог Джули Ходжсон посоветовала людям, подверженным депрессии, употреблять в пищу темный шоколад, который помогает успокоить нервную систему, а также авокадо, миндаль и кешью, которые обладают похожим эффектом. Ее рекомендации публикует Daily Mail.

Среди повышающих настроение продуктов специалист назвала также жирную рыбу и яичные желтки.

Коллега Ходжсон Луиза Вилкоксон порекомендовала употреблять в пищу больше скумбрии и лосося. По ее словам, эти продукты богаты полезными жирами, а следовательно способны облегчить симптомы депрессии благодаря Омега-3-ненасыщенным жирным кислотам, помогающие правильному функционированию мозга.

Яичные желтки также улучшают настроение, так как богаты витамином D, положительно влияющим на работу мозга, подтвердила Вилкоксон.

При этом она советует людям, которые принимают антидепрессанты увеличить в своем рационе пищу, богатую протеинами. Вилкоксон посоветовала есть больше индейки, говядины и зелени. Также она рекомендует не забывать и про продукты, богатые витамином B. Наиболее в этом плане подходят шпинат и капуста. Не стоит забывать и о том, что еда должна доставлять удовольствие, так что не следует отказывать себе, например, в любимых десертах.

При этом врачи напоминают, что питание не сможет заменить полноценную терапию нервных заболеваний, поэтому при появлении симптомов депрессии следует обратиться к специалистам.

