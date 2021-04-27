Курс доллара торгуется на многонедельных минимумах. Почему американец так ослаб?

Под давлением наконец-то «успокоившихся» американских гособлигаций курс доллара упал по отношению к главным мировым валютам до минимума нескольких недель. Инвесторы не хотят рисковать и консолидируют свои позиции в преддверии ежемесячной встречи руководства ФРС, которая начинается сегодня, 27 апреля, и продлится два дня.

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Причин для слабости американского доллара сейчас достаточно. Например, рванувшие вчера вверх акции крупных компаний лишили «зеленый» солидной части привлекательности как надежной валюты, в которую можно вкладывать средства в волатильные времена. Не на пользу доллару и растущая уверенность инвесторов в быстром восстановлении глобальной экономики после пандемии.

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Биткоин сейчас продают приблизительно за 54 тыс. долларов. В понедельник главная криптовалюта прибавила 10% после заявления JPMorgan Chase о планах предложить клиентам биткоиновый фонд.

Нынешний рывок последовал за пятидневным обвалом, к концу которого биткоин подешевел до 47 тыс. долларов. Падение криптовалют объясняется планами Джо Байдена поднять налоги.

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Индекс доллара, отображающий отношение американской валюты к шести другим главным мировым валютам, во вторник почти не изменился. По крайней мере, в начале торговой сессии в Азии он остался на уровне 90,859.

Никаких серьезных изменений в политике ФРС от Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), двухдневное заседание которого закончится в среду, не ожидается. Однако инвесторы с нетерпением ждут комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, который, очевидно, остановится на вопросе о том, достигла ли улучшающаяся обстановка уровня, необходимого для прекращения монетарного ослабления.

Пауэлл, по мнению большинства финансовых аналитиков, проявит осторожность и заявит, что разговоры об ослаблении политики пока преждевременны. Такие слова руководителя главного американского банка усилят давление на гособлигации и доллар.

«Рефляционная торговля вернулась,- заявил в подкасте стратег National Australia Bank Гэвин Френд.- Такая обстановка на руку главным мировым валютам, кроме доллара».

В апреле американский доллар упала почти на 3% из-за снижения ставок по американским гособлигациям. Они снизились с более чем годичных максимумов в 1,7760% и таким образом ослабили привлекательность доллара.

27 апреля ставка по 10-летним облигациям США находилась на уровне 1,58%. В середине апреля она, между прочим, была еще ниже – 1,528%.

Курс рубля торгуется во вторник нейтрально к доллару - 75,02 руб. (плюс 2 копейки).

Евро понизился по отношению к доллару на 0,1% до 1,2078, но не отошел слишком далеко от месячного максимума 1,2117, достигнутого в понедельник, 26 апреля.

Австралийский доллар, который сильно зависит от цен на сырье и является своего рода барометром рисковых аппетитов, тоже опустился на 0,1% до 0,7791.

Понизился на 0,1% и китайский юань после рывка накануне до 6,4710, семинедельного максимума.

Добавил американский доллар 0,1% и по отношению к иене – 108,18, которая тоже считается одной из надежных валют. По отношению к японской валюте доллар США растет после обвала в прошлую пятницу до семинедельного минимума 107,48. Кстати, главный японский банк - Bank of Japan сегодня объявил, что никаких изменений в финансовой политике он не планирует.

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