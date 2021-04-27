DPD снизил стоимость доставки для клиентов «Тинькофф Бизнеса»

Логистический оператор DPD предлагает доставку товаров по сниженной цене для клиентов «Тинькофф Бизнеса». Они также смогут пользоваться доставкой с отсрочкой платежа, кредитным лимитом и дополнительными опциями. Об этом сообщила пресс-служба DPD.

Получить скидку 25% смогут новые клиенты DPD в течение двух месяцев после заключения договора. Сниженная цена действует на любой вид доставки.

«DPD дает возможность предпринимателям передать логистику на аутсорсинг и заниматься развитием бизнеса. Мы гарантируем качественный клиентский сервис и будем рады помочь компаниям расширить географию продаж», - прокомментировал директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков.

Сеть DPD насчитывает более 4500 точек в 700 городах России и по количеству отделений входит в ТОП3, согласно данным Data Insight.