Эксперты рассказали, какие страны россияне предпочитают для отдыха в мае

Самыми популярными странами для майских каникул среди россиян, предпочитающих отдыхать за границей, стали ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по организации путешествий RS TLS, принадлежащей одному из крупнейших отечественных эквайеров – банка «Русскому Стандарту». Результаты имеются в распоряжении агентства РИА «Новости».

«На майские праздники-2021 лидером по количеству оформленных путевок стали Объединенные Арабские Эмираты, наибольшим спросом пользуется пляжный отдых», - сообщают авторы исследования, ссылаясь на динамику продаж путевок для отдыха. На втором месте расположились Мальдивы. Третье место, как и в новогодние каникулы, сохраняют Сейшелы, добавляют авторы.

При этом большинство россиян предпочитают отдых внутри страны из-за низких рисков по отмене поездок и доступной стоимости путешествия.

Лидирует среди внутрироссийских направлений Санкт-Петербург. В северную столицу оформлено наибольшее количество путевок на майские праздники. В топ вошли Алтай, Калининград, Краснодарский край и Крым.

«Очевидно, что эпидемиологическая ситуация не перестает влиять на туристические предпочтения россиян. Сейчас значительно повысился спрос на путешествия в оставшиеся открытыми страны», - рассказали эксперты. Они отмечают, что наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отдыху у моря или экскурсионные и гастрономические туры.

