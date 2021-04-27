Эстония и Финляндия построят туннель между своими столицами

Министр экономики Эстонии Таави Аас и министр транспорта Финляндии Тимо Харакка договорились о строительстве туннеля между двумя столицами, стоимость которого оценивается приблизительно в 20 млрд евро, сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии. Соответствующий меморандум о сотрудничестве в транспортном секторе, включающий и договоренность по строительству туннеля был подписан главами государств накануне.

Документ помимо туннеля Таллин-Хельсинки предусматривает продвижение крупных транспортных проектов, таких как, скоростная железнодорожная магистраль Rail Baltic, трансъевропейская транспортная сеть и коридор Северное море-Балтика. Стороны намерены подать заявку на софинансирование от Европейского Союза.

«Для Эстонии и Финляндии сложно реализовать этот проект на свои деньги, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского Союза и серьезно рассматриваем возможность вовлечения в проект частного сектора», - прокомментировал событие при подписании меморандума эстонский министр Аас. Он уточнил, что главной задачей сегодня является исследование по экологической и экономической эффективности, поскольку строительство туннеля имеет очень высокую цену.

Меморандум действует до 2030 года, в случае, если ни одна из сторон не покинет проект, документ будет автоматически продлен еще на десять лет.

