ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов

Федеральная антимонопольная служба наложила на американскую корпорацию Apple оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов США) за нарушение российского антимонопольного законодательства, выразившееся в препятствовании конкурентам, сообщила ФАС.

«Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений "родительского контроля". Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках», — говорится в сообщении, распространенном антимонопольной службой.

Ведомство выдало ИТ-гиганту предписание удалить из своих документов положения, которые дают ей право не допускать конкурентов — приложения сторонних разработчиков — по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Кроме того, Apple обязана обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность их беспрепятственного распространения через App Store без потери важного функционала.

Инициатором начала ФАС антимонопольного расследования в отношении Apple Inc. была «Лаборатория Касперского».

Apple оспорила в суде наложенное на нее ФАС наказание. До вынесения решения судебной инстанцией исполнение предписания антимонопольной службы приостановлено.