ФАС возбудила дела против компаний «Северсталь», «ММК» и «НЛМК» из-за высоких цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против компаний «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) из-за монопольно высоких цен на горячекатаный прокат, сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что с начала года цены на прокат выросли более чем на 50% и росли более быстрыми темпами, чем стоимость сырья для производства. За необоснованное взвинчивание стоимости компаниям грозят оборотные штрафы.

«Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года»,— сообщается на сайте ФАС. В ведомстве подчеркнули, что каждое дело будет рассмотрено отдельно в целях ограждения коммерческой информации от компаний-конкурентов.

«Рассмотрение в рамках трёх разных дел позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий», - подтвердили в ФАС. В случае установления нарушений, организациям назначат оборотные штрафы.

Плоский прокат является одним из видов металлопроката, к которому относят рулонную сталь, листовую сталь, жесть и ленту.

