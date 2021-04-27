«ГАЗ» поставит 250 автобусов на сжиженном природном газе в Санкт-Петербург

Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ-5292 LNG, что станет самой крупной поставкой автобусов на сжиженном природном газе в России, говорится в пресс-релизе «Группы ГАЗ».

Уточняется, что Ликинский автобусный завод изготовит автобусы ЛиАЗ-5292 LNG для АО «Третий парк», Санкт-Петербургского транспортного предприятия, а оператор сделки - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предоставит предприятию льготные лизинговые условия приобретения транспорта. Машины будут поставлены до декабря 2021 года. Таким образом, Санкт-Петербург станет обладателем самого большого парка автобусов на сжиженном природном газе в России. Уточняется, что новые автобусы станут первыми в России выпускаемые серийно на сжиженном природном газе. Выпуск этой модели начался в марте 2021 года.

Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536, сам газ объемом 375 л. будет храниться в криобаке, что позволяет обеспечить запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Технологии, применяемые в автобусе, сохраняют постоянную температуру топлива -160°С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды.

Автобус может перевезти до 111 пассажиров одновременно, сохранив все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинга. Салон автобуса снабжен системой климат-контроля, USB-зарядкой, видеонаблюдением, ЭРА-ГЛОНАСС, электронными маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой.