Гинцбург: «Спутник V» эффективен против индийского штамма коронавируса

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, заявил, что разработанная ими вакцина от коронавируса «Спутник V» создает достаточное количество антител для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса, сообщает ТАСС.

«Бороться с индийским штаммом в случае необходимости мы будем высокими титрами антител, которые создает вакцина «Спутник V». Как правило, уровень антител в 20, 30, 80 раз выше того, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать все количество вируса, которое бывает в организме инфицированного на пике. «Спутник V» будет эффективен против индийского штамма», – сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что мутации индийского варианта коронавируса SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617. «Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается», – сказали в ВОЗ.

Согласно предварительным результатам исследований, L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.