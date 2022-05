Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Очередную рабочую неделю рубль начал с укрепления к основным резервным мировым валютам.

Стартовав утром с 75,44 к доллару и с 90,62 к евро, вечером он ещё прибавил в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 74,89 руб., что на 10,25 коп. дешевле чем было при закрытии в пятницу. Подешевела в это время и единая валюта ЕС, которая торговалась по 90,47 руб. (-21,25 коп.).

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

Таким образом, рубль продолжает позитивно реагировать на улучшение геополитического фона. Кроме того, поддержку национальной валюте оказывают позитивная динамики мировых рынков, период налоговых платежей этого месяца и надежды на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой на новостях о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт ключевое событие

Аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что в ближайшие дни рубль продолжит дорожать в обеих парах. На курсе национальной валюты положительно сказывается ослабление геополитической напряжённость. Драйвером роста здесь стало заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о возврате наших войск от границ Украины в места их постоянной дислокации.

Кроме того, поддерживают рубль новости о возможных переговорах между президентом России Владимиром Путин и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако ключевым событием должна стать встреча лидеров РФ и США, которая по данным некоторых СМИ может состояться уже 15-16 июня.

«Благодаря спокойному геополитическому фону курс рубля к доллару вчера находился возле 74,60 – самого низкого уровня более чем за месяц. Не забываем мы и про пик налогового периода, который приходится на среду, а это дополнительный фактор поддержки рубля. Поэтому при отсутствии негативных новостей пара доллар-рубль останется на нынешних показателях с перспективой ухода к отметке в 74,50», – считают в банке «Санкт-Петербург».

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС, несмотря на позитивный внешний фон, рубль накануне открылся в минусе, но довольно быстро восстановился, обновив месячный максимум в паре с долларом.

«После старта основной российской сессии мировые площадки стали сдавать позиции, а цены на "чёрное золото" ускорили падение. На этом фоне рубль хоть и растерял некоторую часть вчерашних достижений, всё равно завершил понедельник в плюсе», – прокомментировал Бабин ситуацию на валютном рынке, добавив, что краткосрочно рубль в паре с долларом будет колебаться в коридоре 74,60-75,50, а в паре с евро - в пределах 90,30-91,00.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» прогнозирует, что эта неделя будет для рубля позитивной, хотя и волатильной.

«Нас ждут налоговые выплаты и другие важные для рубля события, среди которых заседание Федрезерва США. Всё это позволяет нам прогнозировать, что для американской валюты в ближайшей перспективе всё будет складываться умеренно-негативно, а для валют сегмента ЕМ, в том числе для рубля, наоборот – позитивно. Поэтому мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует подобраться к уровню в 74,00», – рассказал он.

Михаил Шульгин из банка «Открытие» предположил, что начало последней рабочей недели этого месяца будет складывать для рубля очень благоприятно. По мнению эксперта, этому поспособствует пик налоговых платежей, который приходится на среду. При этом, как напомнил Шульгин, в среду нашу валюту ждёт ключевое событие, причём не одно.

В частности, в этот день будут объявлены итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Если американский регулятор сохранит голубиный тон, то доллар окажется под довольно серьёзным давлением, что позволит рублю укрепиться в этой паре. Кроме того, на среду запланирована встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, альянс не станет пересматривать свою политику, продолжая следовать ранее принятому плану плавного повышения добычи сырья и плавного добровольного сокращения со стороны Эр-Рияда.

«Учитывая все эти факторы мы полагаем, что пара доллар-рубль попробует уйти в коридор 74,00-73,00. Правда, высока вероятность и того, что ближе к выходными, за которыми последуют продолжительные майские праздники, рубль может вернуть доллару часть достижений. Поэтому есть основания полагать, что ниже 74,00 это пара конец апреля всё-таки не завершит», – заявил Шульгин.

Также он сделал прогноз по курсу рубля на начало мая. Эксперт уверен, что в течение весенних праздников курсовая динамика будет полностью зависеть от геополитики. Также он напомнил о ярко выраженной склонность «американца» к укреплению в мае на фоне «Sell in May and go away» на фондовых рынках.

«Из-за дорожающего доллара в этом месяце "чёрное золото" окажется под давлением, что для рубля не очень хорошо. Поэтому в первой декаде мая пара доллар-рубль будет торговаться возле 75,00-76,00», – предположил эксперт.

В свою очередь Владимир Евстифеев из банка «Зенит» подчеркнул, что несмотря на текущий оптимизм и успешное начало недели, наша валюта вряд ли способна в дальнейшем остаться на нынешних позициях.

«Нет никакой уверенности в том, что внешнеполитический фон будет оставаться спокойным длительное время. Помимо этого, внезапно свалившиеся на нас майские каникулы могут заставить глобальных игроков избавиться от рублёвых активов. Негативно на курсовой динамике может также сказаться тот факт, что завершается поддержка со стороны нерезидентов. Всё это позволяет сделать нам прогноз, что до конца этой недели рубль в паре с долларом будет торговаться в пределах 75,00-76,00» – резюмировал эксперт.

