Малый бизнес сэкономит 810 млн руб. на аренде недвижимости в 2021 году – заммэра Ефимов

С начала 2021 года льготную и минимальную ставку аренды городской недвижимости получили более 400 представителей малого бизнеса, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров или занимаются социально значимыми видами деятельности. Эти предприниматели сэкономят на аренде 810 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Всего мерой могут воспользоваться 965 индивидуальных предпринимателей и организаций, которые арендовали в прошлом году помещения у города по минимальной или льготной ставке - 4,75 тысячи рублей и 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно. В первом квартале 2021 года эту меру поддержки реализовали уже 413 индивидуальных предпринимателей и организаций. Минимальную ставку аренды получили 89 арендаторов, льготная ставка была одобрена 324 предпринимателям. Общая площадь занимаемых ими помещений составляет 75 тысяч квадратных метров. За 2021 год эти предприниматели смогут сэкономить на аренде городской недвижимости 810 миллионов рублей», – рассказал заместитель мэра.

Арендаторы, претендующие на льготную или минимальную ставки аренды, должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы, и не иметь задолженностей по арендной плате и неустойкам.

«Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса была запущена в Москве в 2013 году, сохранилась в период пандемии и в качестве дополнительной меры поддержки была продлена на 2021 год. Она рассчитана на малые предприятия, которые ранее получили право аренды объектов нежилого фонда без торгов. Те, кто арендует городские помещения площадью до 300 квадратных метров по минимальной ставке, могут сохранить ее автоматически. Льготная ставка для предпринимателей, осуществляющих социально значимые виды деятельности, утверждается по решению Межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства в случае подтверждения этого статуса», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что льготная ставка предоставляется компаниям, которые осуществляют деятельность в области здравоохранения, ветеринарии и образования (при наличии соответствующей лицензии), торговли товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, производства. Эта ставка предусмотрена также для тех, кто принимает на работу инвалидов. Их количество должно составлять не менее 50% от общего числа сотрудников, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.