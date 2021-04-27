Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, включены в реестр иностранных агентов) совершать определенные действия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда. Обе организации были основаны оппозиционером Алексеем Навальным.

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ. Перечень запретов не приводится, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации», – сообщила пресс-служба суда. Защита ответчиков пояснила, что эта мера запрещает организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры.

26 апреля Мосгорсуд в закрытом режиме провел первое предварительное заседание по иску прокуратуры Москвы. Прокурор приостановил деятельность штабов оппозиционера. Теперь им запрещено организовывать митинги и участвовать в выборах. Второе предварительное заседание назначено на 29 апреля.