Нефть дорожает на прогнозах ОПЕК+

Мировые цены на нефть утром 27 апреля растут, инвесторы реагируют на решение ОПЕК+ повысить краткосрочный прогноз роста мирового спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле выросла на 0,77%, достигнув отметки $65,53 за баррель, июньские котировки подорожали на 0,7% до $66,11. Стоимость фьючерсов на WTI с поставками в июне выросли на 0,76%, до $62,38 за баррель.

Накануне технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки с оценки в 5,6 миллиона, которая прозвучала в марте, сообщает агентство Bloomberg. Также, инвесторы ожидают итогов по заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который проведет заседание сегодня, 27 апреля, днем ранее, чем планировалось.

26 апреля глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил наличие положительных сигналов в плане восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли в ходе своего выступления на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+.

По мнению аналитика рыночного стратега Стивена Иннеса, «заседание ОПЕК+… должно учесть равновесие улучшающейся ситуации в Китае, США и Европе и негативные данные из Индии и других районов мира».

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