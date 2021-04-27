«Полиметалл» за десять лет инвестирует в борьбу с парниковыми газами 850 миллионов долларов

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, «Полиметалл», ставит цель к 2030 году на 35% снизить выбросы парниковых абсолютном выражении и готово потратить на ее достижение 850 миллионов долларов, говорится в Климатическом отчете, опубликованном на ее сайте к Дню аналитика и инвестора.

«”Полиметалл” всецело поддерживает борьбу с изменением климата, и сегодня мы публично заявляем о масштабной цели на следующие 10 лет — снижении удельных выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году. Эта цель подкреплена подробным планом мероприятий и станет частью системы поощрения сотрудников», — приводятся в документе слова главного исполнительного директора группы компаний Виталия Несиса.

К 2025 году выбросы парниковых газов компанией должны сократиться на 15% по отношению к взятому за точку отсчета 2019 году. До 2030 удельные энергетические выбросы (прямые и косвенные) на унцию золотого эквивалента должны сократиться на 30%.

Эти цели «Полиметалл» намерен реализовать за счет:

строительства собственных солнечных и ветровых электростанций на территории или вблизи производственных площадок;

инвестиций в подключение к магистральной электросети удаленных производственных площадок и приобретения электроэнергии у поставщиков с наименьшим углеродным следом;

электрификации горной техники.

непрерывного повышения энергоэффективности предприятий.

В перечне мероприятий золотопромышленной компании также лесовосстановление и повторное использование воды.

До конца 2022 года в компания обещает разработать план по достижению углеродной нейтральности. «Полиметалл» оценивает капитальные вложения в обозначенные мероприятия в 850 млн долларов в период с 2021 по 2030 год, и 450 млн долларов из этой суммы -дополнительные затраты, не включенных в предыдущий прогноз капвложений.

Справка:

Группа «Полиметалл» является крупнейшим производителем серебра в России, занимает второе место среди крупнейших российских производителей золота. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. В перспективе «Полиметалл» рассчитывает увеличить добычу меди, а также планирует приступить к разработке перспективного месторождения платины.

Владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития. Организационная структура «Полиметалл» включает два десятка АО и ООО, имеющих лицензии на разработку месторождений, сгруппированных в кластеры по территориальному и технологическому принципу. Холдинг ведет добычу и геологоразведку в нескольких регионах России (Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском и Красноярском краях, на Чукотке и в Карелии), а также в Казахстане. Рудные запасы компании на начало 2020 г. оцениваются в 25,2 млн унций золотого эквивалента.

Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International plc, зарегистрирована на острове Джерси. Крупнейшим акционером Polymetal является группа «ИСТ» Александра Несиса с долей 24%. Доля ценных бумаг в свободном обращении 75, 2%.

Структура акционеров Polymetal International plc

Акции Polymetal International plc торгуются на Московской, Казахстанской и Лондонской биржах, входят в индекс ММВБ, FTSE 250 и индекс FTSE Gold Mines.

27 апреля 2021 года акции Polymetal International plc торговались на Московской бирже по 1 658,4 рубля, при этом рыночная капитализация компании составляла 781, 4 миллиарда рублей.