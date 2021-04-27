Прогноз погоды: потепления не будет – синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Майские праздники уже не за горами. Будут они в этом году продолжительными, как новогодние каникулы, но только весной.



И поэтому все мы уже сейчас активно готовимся к выезду на дачи, отдыху на природе, к пикникам и шашлыкам, к помахиванию шампурами и захлебываемся в предвкушении и прикосновении к чему-то весеннему, новому, прекрасному и расцветающему.

А ещё мы ждем майского тепла и ласкового солнца. Только вот прогноз погоды говорит однозначно: потепления не будет – майские праздники, как утверждают синоптики, будут холодными и дождливыми. Одно разочарование в общем, и никакой вам климатической весны.

Все последние новости от метеорологов не просто огорчают, а даже пугают: погоду по всей территории России нам обещают пасмурную, довольно прохладную, если не сказать больше. Где-то даже возможен снег, как, например, сегодня в Москве. Кроме того, прогнозируют град, шквалистый ветер, осадки чуть не каждый день и низкий для начала последнего месяца весны температурный фон.



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Давайте пробежимся по регионам, и посмотрим, всё ли так страшно, как обещают синоптики.

Прогноз погоды на майские праздники в Москве

В Москве погода все майские каникулы будет, мягко говоря, не очень: в среднем днём воздух будет прогреваться не выше плюс 12-14, почти каждый день с 1 по 10 мая будут идти дожди. По ночам даже возможны заморозки до минус 1-2. Ближе к концу майских каникул немного потеплеет и ночью станет около плюс 7.

Первомай принесёт в столицу переменную облачность с возможными осадками и всего плюс 11. В период со 2 по 4 мая немного потеплеет на пару градусов, а вот ночью будет очень холодно для этого времени года – около нуля и даже ниже.Примерно к 5 мая столбики термометров неуверенно, но всё-таки доберутся до плюс 14, но будет дождливо, ветрено, а по ощущениям куда как холоднее, чем кажется, глядя на градусник.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз погоды на майские праздники

В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, дождей в начале мая ожидается не очень много. Накроют они Северную столицу ближе к 9 числу. А вот тепла уже с самого старта последнего месяца весны точно не будет. Всю первую декаду мая простоит пасмурная погода, с 1 по 4 число столбики термометров остановятся на отметке плюс 8.

Солнце выглянет лишь 5 мая, температура воздуха повысится до плюс 14. С 6 числа воздух начнёт остывать и к 9-10 числу теплее плюс 10 точно не будет. Кроме того, ожидаются сильные дожди и ветер до 16 метров в секунду. Так что провести майские каникулы в городе на Неве, судя по погоде, так себе идея.

Погода на юге России. Прогноз синоптиков на майские праздники

Жителей и гостей Крымского полуострова синоптики на майские праздники тоже не сильно порадовали своим прогнозом. Так, в Ялте в период с 1 по 5 мая температура составит плюс 18-22, прогремят грозы, а после снова похолодает до плюс 18.

В Севастополе в начале мая около плюс 19, ожидается переменная опасность, осадки. После 5 мая возможен резкий скачок температуры до плюс 26, но на море разразится шторм, прогремят грозы. С 7 мая вновь похолодает и остаток майских каникул пройдёт под аккомпанемент дождей и скромных плюс 18-19.

На курортах Краснодарского края будет чуть комфортнее. Например, в Сочи с 1 по 6 мая градусники уверенно покажут плюс 20-25. Будет солнечно и безветренно, а вот после экватора первой майской декады начнутся дожди и похолодает до плюс 19.

Погода в начале мая регионах Центрального федерального округа

В Центральном федеральном округе везде будет по-разному. В Белгороде будет относительно тепло, но стоит ожидать температурных качелей, что не доставляет удовольствия. С 1 по 6 мая градусники покажут плюс 18, возможны осадки. Затем на пару-тройку дней можно ждать просадка температуры до плюс 13, потом снова скачок до плюс 20, а к концу длинных майских выходных очередное похолодание до плюс 15.

В Брянске погода почти как в Москве: около плюс 14 в среднем, с похолоданием до плюс 10, по ночам плюс 5-7. Дожди будут иди почти в ежесуточном режиме, возможны грозы. Во Владимире ещё холоднее – средняя температура на первую декаду мая составит около 11 градусов выше нуля. Солнечными обещают лишь пару дней – 3 и 4 мая, всё остальное время – ливневые дожди.

Теплее всего на майские праздники, по прогнозу синоптиков, будет в Воронеже и Липецке. Здесь специалисты обещают плюс 21 днём и около плюс 16 – ночью. Но испортят настроения ливни, грозы и штормовой ветер.

Прогноз погоды на майские праздники в регионах Поволжья

В Поволжье тоже погода раскидала гнев и милость по областям россыпью. В Казани будет умеренно тепло (плюс 14-15). А вот в Нижнекамске местами очень тепло – плюс 18-21, немного меньше осадков, возможны даже полностью солнечные дни. Зато поднимется приличный ветер с порывами до 20-22 метров в секунду.

Ещё теплее будет в Саратове, но опять же в те дни, когда воздух станет прогреваться здесь до плюс 22-23, будет очень ветрено (15метров в секунду), прогремят громы и засверкают молнии. В Перми все майские праздники холодно, слякотно, с неба будет идти дождь с небольшим перерывом с 5 по 6 мая, а градусники выше плюс 14 не покажут.

Прогноз погоды на майские праздники на Урале

На Урале, по прогнозу синоптиков, все майские праздники будет дождливо. С 1 по 5 мая умеренно тепло - плюс 14-16, потом небольшое похолодание до плюс 9, а дальше дожди, но довольно тепло - плюс 16. В Екатеринбурге первая половина мая ожидается более прохладной и дождливой, а вот после 5 числа – потеплеет до плюс15-16, без осадков не обойдётся.

Зато в Челябинске и Магнитогорске на майские праздники будет на удивление сухо и тепло, хотя и солнечных дней на юге Урала почти не ожидается. Так, в начале месяца воздух прогреется здесь до плюс 21, потом местных ждёт жителей небольшое похолодание до плюс 14, затем снова плюс 18-19, переменная облачность.

Вот такие новости с прогнозом погоды на майские праздники приготовили нам синоптики: ветер, дождь, не особо тепло. Так что достаём зонты, резиновые сапоги и запас терпения в ожидании лета.

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