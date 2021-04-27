Разработка «Диагностики-М» сделает переливание крови менее рискованным

Компания «Диагностика-М», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», получила патент на устройство рентгеновского облучения, которое делает переливание крови более безопасным и эффективным для пациента, снижая риск отторжения.

Суть технологии в том, что под воздействием радиационного облучения донорской крови и её компонентов инактивируется, то есть снижается биологическая активность донорского материала для предотвращения иммунной реакции «трансплантат против хозяина». Также установка позволяет облучать в различных настраиваемых пользователем режимах другие биологические объекты, например, донорские органы и ткани, мелких лабораторных животных и вакцины, говорится в сообщении компании-разработчика. За 20 минут в аппарате «РУСТ-М2» могу быть обработаны три стандартных контейнера с кровью.

«Диагностика-М» представила свою новую разработку — аппарат для облучения донорской крови "РУСТ-М2"

Установка может иметь широчайшее применение в медицине и быт востребована в банках крови, гематологических, онкологических, генетических, микробиологических институтах и исследовательских центрах, клиниках для лечения иммунодепрессивных больных, центрах по трансплантации костного мозга, лечению патологии крови и лейкемии, операционных (хирургические, кардиологические) отделениях, процедурных больниц и поликлиник, станциях и центрах переливания крови.

Сейчас установка, в создание которой разработчики вложили около 7 миллионов рублей, проходит государственную регистрацию и сертификацию и готовится к запуску в промышленное производство.

«Диагностика-М» «Диагностика-М», выпускающая свою продукцию под торговой маркой ТСНК, специализируется на разработке и производстве инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники, применяемой государственными службами и частными компаниями, специализирующимися на обеспечении безопасности людей, организаций, имущества. Оборудование ТСНК используется во многих странах: в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, на стадионах и в местах проведения массовых мероприятий и на других объектах, требующих высочайшего уровня защиты.

Компания получила патенты уже на 10 своих разработок, в том числе. На устройство рентгеновского контроля микроэлектронных изделий, оно сейчас готовится к запуску в промышленное производство. Причем, как сообщил РИА «Новости» гендиректор «Диагностики-М» Владимир Усачев, «подобные приборы в России ранее не производились».

Также недавно компания презентовала новое портативное устройство — детектор «Дианон», совмещающий в одном корпусе сразу два прибора — детектор взрывчатых веществ и поисковый радиометр.