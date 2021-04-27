Курс доллара: рубль может подкосить календарный фактор

Курс доллара снижается к рублю во вторник. Торговая сессия вторника началась с отметок. 74.96 рубля за доллар и 90.55 рубля за европейскую валюту. К 17:00 доллар США понизился и достиг уровня 74.88 рубля, в то время как евро откатился к 90.44 рубля. Индекс DXY с 90,83 пункта повысился до 90,84 пункта.
«В начале утренних торгов рубль укреплялся на благоприятном внешнем фоне. Однако незадолго до старта основной российской сессии ситуация на мировых рынках резко ухудшилась, вызвав быстрое снижение рубля. Затем он совершил рывок вверх, обновив сегодняшний максимум, но вскоре вновь существенно сдал позиции из-за очередной просадки нефти», - комментирует движения рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин. По его словам в целом ситуация на многих биржевых площадках далека от оптимизма. Беспокойство инвесторов вызывает возобновление роста доходностей гособлигаций США, хотя пока оно носит ограниченный характер.
По итогу краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 74.7 — 75.1 против доллара и 90.2 — 90.7 против евро.
Тем временем, Московская биржа сообщила во вторник, что режим торгов 4–7, 10 мая 2021 года будет аналогичен тому, который был в период длительных общероссийских выходных в январе, с рядом особенностей.
Однако фактор продолжительных выходных, скорее, негативно скажется на курсе рубля. Так как обычно трейдеры пытаются закрыть позиции по рублю, чтобы избежать внешних рисков, которые могут реализоваться в этот период.
Другим негативом для рубля на этой неделе может стать возможное анонсирование ФРС ужесточения монетарной политики в части сокращения программы количественного смягчения. Если это произойдет курс доллара может вновь развернуться к основным валютам и оттолкнуться от многонедельных минимумов, что на себе незамедлительно почувствуют валюты развивающихся рынков.
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