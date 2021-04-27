Курс доллара: рубль может подкосить календарный фактор

Курс доллара снижается к рублю во вторник. Торговая сессия вторника началась с отметок. 74.96 рубля за доллар и 90.55 рубля за европейскую валюту. К 17:00 доллар США понизился и достиг уровня 74.88 рубля, в то время как евро откатился к 90.44 рубля. Индекс DXY с 90,83 пункта повысился до 90,84 пункта.



«В начале утренних торгов рубль укреплялся на благоприятном внешнем фоне. Однако незадолго до старта основной российской сессии ситуация на мировых рынках резко ухудшилась, вызвав быстрое снижение рубля. Затем он совершил рывок вверх, обновив сегодняшний максимум, но вскоре вновь существенно сдал позиции из-за очередной просадки нефти», - комментирует движения рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин. По его словам в целом ситуация на многих биржевых площадках далека от оптимизма. Беспокойство инвесторов вызывает возобновление роста доходностей гособлигаций США, хотя пока оно носит ограниченный характер.

По итогу краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 74.7 — 75.1 против доллара и 90.2 — 90.7 против евро.