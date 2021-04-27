Стало известно о подготовке США встречи Путина и Байдена

Администрация Байдена, судя по всему, готовится к переговорам между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Как пишет CNN, ссылаясь на свои источники в администрации, она может состояться уже в начале лета. Скорее всего, после саммита G7, который пройдет в Великобритании 11-13 июня, и встречи глав государств членов НАТО в Брюсселе 14 июня. О возможной встрече президентов США и РФ в начале лета осторожно говорят и в Кремле.

Одним из элементов подготовки Белого дома к встрече между лидерами двух главных ядерных держав станет, по мнению CNN, поездка госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину в мае. Отправка в Киев накануне важного саммита главного американского дипломата должна стать, считают в Вашингтоне, мощным сигналом, свидетельствующем о поддержке Америкой Украины и о ценности Киева для нее как союзника в противостоянии с Россией.

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Кстати, многие украинские политики относятся к встрече между Байденом и Путиным настороженно. В украинской столице сильны опасения, что США могут пожертвовать союзником в угоду налаживания сильно испорченных отношений с Москвой.

В Киеве очень надеются, что Джо Байден найдет время для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским до американо-российского саммита. В марте Джо Байден и Владимир Зеленский уже общались по телефону.

Не исключено, что в ходе поездки Блинкена в Киев будет обсуждаться и возможность встречи между президентами США и Украины. По крайней мере, на такую возможность осторожно намекают в правительстве Украины. Блинкен, кстати, уже несколько раз разговаривал с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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По мнению бывшего посла США в Польше Дэниеля Фрида, визит Энтони Блинкена в Киев – хорошая идея.

«Правильная стратегия по Украине должна состоять из двух частей,- объясняет Фрид.- Нужно помогать им (украинцам) отражать агрессию Кремля и исправлять ситуацию внутри страны, чтобы Украина перестала быть коррупционным государством, уязвимым перед российской агрессией».

Конечно, в условиях высокой волатильности в международных отношениях в любой момент планы относительно встречи американского и российского президентов могут измениться, но CNN считает, что высокая напряженность между США и Россией начинает ослабевать. Так, Москва начала отводить войска от границы с Украиной, а возвращение посла США в российскую столицу ожидается уже в мае, до американо-российского саммита. Джон Салливан, напомним, уехал в Вашингтон по совету российского МИД для консультаций после введения очередного пакета антироссийских санкций.

Если с Украиной все более-менее ясно, то не очень понятно, как повлияет на встречу Байдена и Путина ситуация с Алексеем Навальным, который находится в колонии и на днях прекратил голодовку. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже предупреждал о серьезных последствиях в случае смерти главного российского оппозиционера, но отказался отвечать журналистам, будет ли зависеть от этого вопроса судьба американо-российского саммита.

В Вашингтоне не скрывают, что если Джо Байден и Владимир Путин и встретятся, то эта встреча произойдет после саммитов G7 и НАТО. Такой хронологический порядок, считают американские политики, подтвердит, что США всегда консультируются со своими европейскими союзниками перед принятием важных решений во внешней политике, к каким, несомненно, относится встреча с президентом России. Так в Вашингтоне надеются создать крепкий трансатлантический фронт для противодействия якобы имеющей место агрессии Москвы.

Эта позиция, кстати, является, пожалуй, наиболее важным изменением в международной политике Джо Байдена. Дональд Трамп, напомним, в первой части своего президентского срока неоднократно публично сомневался даже в целесообразности существования НАТО и прозрачно намекал на возможное возвращение России в G7.

Еще одно немаловажное отличие во внешней политике нынешней администрации от предыдущей – отношение к санкциям. Трамп, хотя и вводил санкции против России, делал это крайне осторожно и медленно. Байден же ввел два новых пакета в первые же 100 дней своего пребывания в Белом доме, а также выслал из США 10 российских дипломатов, якобы связанных с российскими спецслужбами.