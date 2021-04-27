Сбербанк проведет ребрендинг маркетплейса goods.ru

Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru, в результате чего площадка уже получила новое имя – «СберМегаМаркет», говорится в сообщении финансовой организации. Новый логотип уже используется, а полностью ребрендинг будет завершен в конце II квартала 2021 года. Обязывающее соглашение по развитию маркетплейса было подписано между Сбербанком и основателем компании «М.Видео-Эльдорадо» Александром Тынкованом.

По условиям сделки, завершенной в апреле 2021 года, Сбербанк приобрел 85% goods.ru, выкупив часть доли у «М.Видео-Эльдорадо» за 4 миллиарда рублей. Всего в развитие площадки «Сбер» планирует вложить 30 миллиардов рублей, создав на базе маркетплейса крупного игрока на рынке российской электронной коммерции.

«СберМегаМаркет — новое имя маркетплейса goods.ru, входящего экосистему Сбера. На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля», - рассказали в банке. За основу новых символов взяли цветовую гамму и фирменный градиент брендов экосистемы Сбера. Полностью ребрендинг будет завершен в конце второго квартала 2021 года, добавили в кредитной организации.

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