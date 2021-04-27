Счетная палата недосчиталась поддержки малого бизнеса

О поддержке малого и среднего бизнеса в России уже не первый год говорят много. Говорит сам бизнес, звучат речи и указания «сверху». Последние директивы были даны совсем недавно – в Послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам проработать новые меры поддержки.

Но при изобретении чего-то нового всегда нужно анализировать и то, что уже делается. При этом о работе профильного института развития, призванного заниматься поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса в России, «Корпорации МСП» обычно либо говорят в позитивном ключе, либо вежливо молчат. Ну есть у нас Корпорация – чего же боле?

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Однако Счетная палата РФ уже не в первый раз выбивается из общего тренда – контрольное ведомство провело масштабную проверку, чтобы выяснить, есть ли нечто большее, чем сам факт существования института развития. Положительный эффект, прорывные достижения? Результаты оказались любопытными.

Неоценимый вклад

Проверка показала, что вклад организации, которая является основным ответственным исполнителем мероприятий по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также выполняющей функции бэк-офиса Минэкономразвития, весьма скромен.

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С 2015 по 2020 год (по состоянию на 1 июля 2020 года) участники Национальной гарантийной системы(НГС), которую координирует Корпорация, предоставили поддержку более 34 тысячам субъектов МСП и организаций инфраструктуры на сумму 658,4 млрд рублей. Консолидированный объем финансовой поддержки составил 1,4 трлн рублей.

Вроде бы, звучит внушительно. Однако, если посчитать результат, что называется, «по головам», то получается, что в рамках НГС поддержку получили меньше 1% от среднего количества субъектов МСП. Счетная палата такие меры дипломатично назвала «локальными».

Кроме того, не достигнуты плановые показатели по доле кредитов в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предусмотрены Стратегией развития МСП в России. В 2018 году вместо 19% было 15%, а за девять месяцев 2020 года – 10 % вместо 20% запланированных на год.

Впрочем таргетирование работы корпорации – само по себе уже большой вопрос.

«В рамках документов стратегического планирования Российской Федерации не предусмотрены показатели, позволяющие оценивать совокупный экономический эффект от реализации функций и задач Корпорации в виде влияния результатов проведенных Корпорацией мероприятий, объемов предоставленной поддержки на показатели деловой активности субъектов МСП, масштабы сектора МСП и занятых в нем лиц», – отмечают в Счетной палате.

То есть целый институт развития работает по принципу «делайте хоть что-нибудь».

Конечно, совсем без целей и задач нельзя. Но аудиторы отмечают – долгосрочного планирования в Корпорации нет. А в краткосрочных и среднесрочных программах установлены легкодостижимые показатели.

«Так, практически по всем индикаторам ежегодных и трехлетних программ наблюдается перевыполнение плановых значений, во многих случаях значительное – от 500 до 9 000 %. Такие высокие показатели создают риски некорректной оценки эффективности Корпорации», – резюмируют в СП.

На такое только хочется удивиться: «А что, так можно было?». Не стремиться к рекордам и рывкам, и при этом спокойно перевыполнять план. Оказывается, все дело не в эффективности работы, а в грамотной расстановке приоритетов.

Достойная оплата любого труда

Впрочем, любой труд, как говорится, должен быть оплачен. Этот постулат в Корпорации МСП действительно в приоритете. Основные затраты Корпорации связаны как раз с оплатой труда. Как подсчитали аудиторы, средняя месячная зарплата работников института развития (и это без учета членов правления) составила в 2018-2020 году около 380 тысяч рублей. В СП отмечают, что это вдвое превышает среднюю заработную плату работников в сфере финансовой и страховой деятельности в целом по Москве.

Опять же, очень аккуратное сравнение. Гораздо нагляднее получится, если сопоставить эти цифры с данными Росстата по малому и среднему предпринимательству в России. Согласно отчету службы, среднемесячная зарплата на предприятиях МСП, например, в сельском хозяйстве, составляла в 2018 году 27 тысяч 569 рублей. В добыче полезных ископаемых повыше – 38 тысяч 189 рублей. То есть в 10 раз ниже, чем в Корпорации.

План перестройки

Неудивительно, что такая работа не устроила правительство, с первого дня своего формирования говорящее об эффективности и рациональности. И вполне логично, что Корпорация МСП попала в список организаций, которые ждут серьезные перемены при реформе институтов развития, которую кабмин начал осенью прошлого года. На старте этой реформы Корпорация перешла «под руку» ВЭБа.

«При разработке новой стратегии развития Корпорации, осуществляемой в рамках реформирования институтов развития при координации ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России, акцент будет сделан на увеличение количества компаний МСП, получивших поддержку Корпорации. В основу нашей стратегии развития будут заложены запросы предпринимателей. То есть речь идет о формировании экосистемы поддержки предпринимательской инициативы», – прокомментировал ситуацию для бюллетеня СП генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, назначенный на этот пост 21 декабря 2020 года. Он отметил, что организация намерена развивать «нефинансовые сервисы», а также «расширять механизмы краудинвестинга, факторинга, планируется внедрять механизмы скоринга». Свою оценку этим мерам даст ближайший год.

Как заявила, комментируя бюллетень, главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ Марина Романова, сейчас главное – создать благоприятные условия для старта и комфортного ведения деятельности субъектов МСП. И стратегическое партнерство между институтами развития при координации ВЭБа позволит найти оптимальные решения.

«Корпорация МСП станет центром компетенций по вопросам МСП для всех организаций развития, консолидирующихся с ВЭБ.РФ, в целях разработки новых кредитно-гарантийных продуктов, а также обеспечит бесшовную интеграцию клиентоцентричных платформ для поиска информации и получения финансовой и нефинансовой поддержки», – добавила Романова.

По ее словам, уже разрабатывается долгосрочная программа развития, которая содержит «конкретные мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей развития Корпорации к поставленным срокам, с указанием объема и источников их финансирования». Кроме того, будут обозначены и годовые и даже ежеквартальные показатели эффективности.

Таковы перемены, которые ждут МСП. И как видно из отчета Счетной палаты, они весьма и весьма своевременны.