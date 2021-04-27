Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил предложение – заммэра Ефимов

Московская Биржа разместила облигации города Москвы. Спрос на ценные бумаги более чем в два раза превысил предложение. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Спрос на облигации Правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем нашего предложения: всего на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса составил 79,3 млрд рублей. По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, что превышает доходность ОФЗ лишь на 53 базисных пункта и соответствует нашим ожиданиям. Эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города. Напомню, все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Облигаций имеют государственный регистрационный номер выпуска RU25072MOS0. Инвесторам были предложены 35 млн облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1000 рублей со сроком обращения 3 года. Ставка купонного дохода – 6,55% годовых. Ожидаемый диапазон доходности, установленный эмитентом, – 50-60 базисных пунктов к MOEX GCURVE (сроком до погашения 3 года). Ценные бумаги Москвы включены в котировальный список первого (высшего) уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Бумагам присвоен наивысший кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

Облигаций размещены в количестве 32 687 935 штук, или 93,4% предложенного эмитентом объема ценных бумаг на общую сумму 32,6 млрд рублей. Облигации в количестве 2,3 млн штук доразмещены на вторичных торгах.

«Считаю итоги аукциона успешными. Облигации распределились среди широкого круга инвесторов - негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц. Результаты торгов полностью подтвердили заинтересованность институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг Москвы», - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По словам Елены Зяббаровой, наблюдаемая в последние недели высокая волатильность рынка из-за воздействия внешних факторов и изменения денежно-кредитной политики Банка России не оказали заметного влияния на результаты аукциона.

«Итоги торгов свидетельствуют о правильности нашей стратегии заимствований. Мы считаем, что верно определили дату выхода на рынок, объем размещаемых средств и способ размещения облигаций. Мы продолжим расширять свое присутствие на долговом рынке и в ближайшее время планируем разместить 73-й выпуск со сроком обращения 5 лет. Также, учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого полугодия текущего года», - рассказала Елена Зяббарова.

Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева рассказала о ближайших планах по размещению ценных бумаг. «Сегодня Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии «зеленых облигаций», первое размещение состоится 27 мая в форме сбора адресных заявок (букбилдинга). Общий объем составит 70 млрд рублей, срок обращения - 7 лет. Это будет первый в стране субфедеральный выпуск зеленых облигаций, на основании нашего опыта в стране появится стандарт экологического финансирования. Все средства от зеленого выпуска город направит на реализацию крупных экологических проектов, в первую очередь, развитие транспортной системы города», - сказала она.

Член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич отметил, что преимущества биржевого аукциона сочетают в себе рыночные условия заимствования (цена определяется рынком) и широкую аллокацию, что создает хорошую ликвидность на вторичном рынке. «На аукционе было заключено 60 сделок, управляющие компании и пенсионные фонды выкупили 67,3% выпуска облигаций, банки – 21,6%, нерезиденты – 7,2%, страховые компании – 3,8%, около 1% приобрели физические лица», - добавил он.