«Спутник V» прошел первый этап проверки ЕС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эксперты Европейского медицинского агентства (EMA) завершили в России первый этап вакцины от коронавируса инфекции «Спутник V», сообщают «Ведомости». «У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», – сказал Мурашко во время выступления в Совете Федерации.

Накануне шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём заявил, что инспекторы EMA прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса «Спутник V». Регулятор ЕС с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС.

9 апреля, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в ЕС зависит от того, когда российская сторона предоставит EMA все необходимые данные.