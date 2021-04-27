У таксистов и курьеров появилось свое «окно»

Для самозанятых заработал профильный портал. В течение прошлого года шла работа по сбору обратной связи от самозанятых граждан, а теперь на этой основе стартовал сам проект. Как сообщили представители Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), было принято решение создать некое «единое окно», консультационный сервис и бэк-офис для самозанятых граждан. По задумке, информационная платформа поможет решить проблемы и проконсультироваться в части налогообложения, законодательного регулирования профессиональной деятельности, а также помочь с обучением и трудоустройством. Площадка создана в партнерстве с Министерством экономического развития, федеральной налоговой службой и агрегаторами (Яндекс, YouDo, Ozon, Макромир и другими).

«Сейчас основные направления работы самозанятых — это таксисты курьеры, риэлторы, репетиторы, люди творческих профессий, и для каждого из них <на портале> есть свой раздел, где люди могут поделиться опытом, могут оставить свои замечания и предложения, которые мы постоянно в постоянном диалоге с властью доносим до регулирующих органов», — рассказал заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький.

Одной из причин создания такого портала стало резкое увеличение числа самозанятых граждан, особенно в условиях пандемии. Напомним, что для самозанятых работает особый налоговый режим, который будет действовать в течении 10 лет. Физлица и ИП, перешедшие на новый режим, платят с самостоятельной деятельности налог по сниженной налоговой ставке (4% либо 6%).

«Режим запускался в пилотной модальности в 2019 году. Тогда впервые он был испробован на четырех регионах – Москва, Московская область, калужская область и Татарстан. Итоги пилота: к концу 2019 года было порядка 300 тыс самозанятых, — рассказала о динамике заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Это больше чем ФНС и мы ожидали. С начала 2020 года еще 19 регионов вошли в пилотный проект по возможности применения режима для самозанятых на своих территориях. И уже с 1 июля 2020 года режим распространился по территории всей страны». Идея пришлась российским гражданам по душе: по итогам прошлого года самозанятых насчитывалось уже 1,6 млн, а на текущий год по состоянию на 26 апреля их уже 2,2млн человек. Портал находится по адресу www.samo-zanyatost.ru. В настоящий момент там имеется функционал электронной приемной, предствлен перечень сервисов и электронных платформ для регистрации и работы в статусе самозанятого, а также банков-партнеров, у которых есть соответствующие приложения. Часть разделов (обучение) пока находятся в стадии доработки.